Von Jens Kauer

Die Berg- und Talfahrt soll ein Ende haben

Fußball Kreisoberliga: Für die SG Silberg/Eisenhausen „muss ein guter Mittelfeldplatz einfach drin sein“

Silberg/Eisenhausen Die SG Silberg/Eisenhausen geht in ihr fünftes Jahr in der Fußball-Kreisoberliga Nord. In drei der vergangenen vier Spielzeiten mussten die Kombinierten um den Klassenerhalt zittern. Damit soll nun Schluss sein.

