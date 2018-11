Badminton

Die Besten wollen den Meistertitel

Badminton 70 Spieler suchen Bezirkssieger

Wetzlar Etwa 70 Badminton-Spieler des Bezirks Wetzlar treffen sich am Wochenende in der Halle der Theodor-Heuss-Schule (jeweils ab 9 Uhr) in Wetzlar, um bei den Bezirksmeisterschaften die Besten zu ermitteln.

Copyright © mittelhessen.de 2018