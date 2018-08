Von Katrin Weber und Rolf Schäfer

Die Gäste sind viel zu stark

Tennis Gruppenligist Haiger unterliegt Alsbach im Top-Duell mit 0:6

Dillenburg In der Tennis-Gruppenliga der Herren ist ein Aufstiegstraum ausgeträumt: Der Titel in Gruppe 6 wird wohl nicht an den TC Haiger, sondern an Alsbach gehen. Derweil kämpfen bei den Herren 40 Mittenaar/Bischoffen, Beilstein und Herborn um einen Platz in der Verbandsliga.

