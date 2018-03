Die Gegner erweisen sich als versiert

Judo Wettkampfgruppe San Kasho reist mit früheren Turniersiegern in die Niederlande

Herborn/Dillenburg Wettkampfgruppe San Kasho mit dem Nachwuchs der Vereine Yama Arashi Herborn und TV Niederscheld ist in Hoogland bei Amersfoort gewesen, um in den Niederlanden an einem internationalen Judo-Turnier mit 370 Startern teilzunehmen.

