Von Jens Kauer

Die KTV turnt 2019 in der 2. Bundesliga!

Turnen Zweite Obere-Lahn-Garnitur triumphiert im Aufstiegswettkampf mit 49:24 gegen MTV Ludwigsburg

Monheim Die KTV Obere Lahn turnt im nächsten Jahr zwar nicht mehr in der 1., aber in der 2. Bundesliga. Die zweite Garnitur des frischgebackenen Deutschen Meisters gewann am Samstag im Aufstiegsfinale der Zweit- und Drittplatzierten der 3. Bundesliga gegen den MTV Ludwigsburg mit 49:24.

