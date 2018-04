Frauenfußball

Die Kickers drücken auf die Tube

Frauenfußball SV Erdhausen schlägt stärker eingeschätzten SV Ehringshausen mit 4:1

Erdhausen/ENDBACH Die Die Fußballerinnen des SV Erdhausen haben am Ostermontag in der Gruppenliga den SV Ehringshausen überraschend deutlich mit 4:1 besiegt. B-Ligist SSV Endbach/ Günterod verlor gegen Hermannstein II nach dem Hinspiel (0:2) am Gründonnerstag auch auf eigenem Platz.

Copyright © mittelhessen.de 2018