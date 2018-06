Die Mannschaften werden eingeteilt

Tischtennis Kreistag in Großaltenstädten

Dillenburg/Wetzlar Die Weichen für die Tischtennissaison 2018/2019 werden am Freitag (22. Juni) ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Großaltenstädten gestellt. Im Mittelpunkt wird die Einteilung der Mannschaften in die unterschiedlichen Klassen stehen.

