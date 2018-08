Von Katrin Weber

Die Nerven im Zaum halten

Fahrsport Dieter Lauterbach will Mannschafts- und Einzelgold holen

Dillenburg Doppelweltmeister Dieter Lauterbach aus Oberscheld will in dieser Woche seine Titel verteidigen. In Kronenberg in den Niederlanden findet bis einschließlich Sonntag die WM im Einspännerfahren statt. Zum Favoritenkreis gehört auch seine Ehefrau Claudia.

Copyright © mittelhessen.de 2018