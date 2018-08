Von David Liebscher

Die RoSi siegt auch in Manderbach

Fußball B-Liga Dillenburg

Dillenburg In der Fußball-B-Liga Dillenburg hat die SG Roth/Simmersbach am Samstag den TuS Driedorf von der Tabellenspitze verdrängt. Die RoSi siegte mit 3:1 in Manderbach.

