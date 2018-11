Von Lena Brandenburger und David Liebscher

Die Spitzengruppe rückt zusammen

Fußball In der B-Liga besiegt Herbornseelbach den SSC Burg mit 5:0 / Kalteiche spielt 1:1

Dillenburg So haben sich die Verfolger das in der Fußball-B-Liga Dillenburg vorgestellt: Der SK Herbornseelbach und die SG Roth/Simmersbach rückten am Sonntag näher an Spitzenreiter SG Kalteiche und an den Tabellenzweiten SSC Burg II heran.

Copyright © mittelhessen.de 2018