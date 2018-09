Von Sven Jessen und David Liebscher

Die Top-Teams bekommen zu tun

Fußball In der A-Liga rückt die Spitzengruppe nach Punktverlusten näher zusammen

Dillenburg In der Fußball-A-Liga braucht sich der SSV Dillenburg nicht über sein 2:2 gegen Eisemroth zu grämen. Am Sonntag verpasste nämlich die SG Dietzhölztal (0:3 gegen Oberscheld) den Sprung an die Tabellenspitze. Der VfL Fellerdilln mischt auf Rang zwei munter mit.

