Von Tim Straßheim

Die Vorfreude auf Andalusien steigt

Leichtathletik Läuferin Sarah Haustein vom Team Naunheim nach Erfolg in Pohlheim im Interview

Wetzlar Am Samstag stand für Sarah Haustein schon wieder ein kleiner Lauf an. Gemeinsam mit einem Freund ging es in die Kälte.

Copyright © mittelhessen.de 2018