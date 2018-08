Von Oliver Siegel

Die Wackern am Hammer obenauf

Fußball A-Liga: Nur SpVgg Frohnhausen nach 1:0 in Breidenstein noch ohne Punktverlust

HINTERLAND Mit dem dritten Saisonsiegen hat sich die SpVgg Frohnhausen an die Spitze der Fußball-A-Liga Biedenkopf gesetzt. In Breidenstein gewannen die „Wackeren“ am Sonntag mit 1:0. Mit je zwei Punkten Rückstand folgen der SSV Bottenhorn und der SV Hartenrod.

