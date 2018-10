Von Sven Jessen

Die verflixte 13. Runde

Fußball In die Tabelle der Kreisoberliga wird Bewegung kommen

Dillenburg In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West bekommen Spitzenreiter SSC Burg (in Medenbach) sowie der SSV Sechshelden (gegen die SG Aartal) und der SSV Frohnhausen (gegen die SG Niederbiel) an diesem Wochenende schwierige Aufgaben gestellt.

