Diesmal könnte es klappen

Tischtennis Merkenbach legt den Grundstein für den Titelgewinn

Dillenburg Der TTC Merkenbach steuert in der Tischtennis-Bezirksliga auf Titelkurs. Im Topspiel gewannen die Merkenbacher in Lahnau und gehen jetzt mit drei Punkten Vorsprung in die zweite Halbserie.

