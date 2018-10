Dillenburg steht vorn, Dietzhölztal verliert

Fußball A-Ligist Niederscheld feiert ersten Sieg

Dillenburg In der A-Liga Dillenburg hat sich die englische Woche für einige Teams schon gelohnt. Am Dienstagabend kletterte der SSV Dillenburg wieder auf Rang eins, während der SV Niederscheld am Mittwoch bei der SG Dietzhölztal gewann und seinen ersten Saisonsieg feierte.

