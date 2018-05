Donsbach legt das Fundament

Fußball B-Ligist setzt sich im Relegationshinspiel in Haiger mit 4:0 durch

Haiger „Wir wollen heute anfangen, damit wir am Sonntag etwas zu feiern haben.“ Die Worte, die der Donsbacher Jean Marie Blokscha unmittelbar vor Anpfiff an seine Mitspieler richtete, haben gewirkt. Im Relegationshinspiel um einen Platz in der A-Liga setzte sich der Herausforderer mit 4:0 (2:0) in Haiger durch.

