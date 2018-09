Doppeltorschützin Henn rettet Endbach/Günterod

Frauenfußball SSV spielt in Schönbach nach Rückstand 2:2

Hinterland In der Frauenfußball-Kreisoberliga hat der SSV Endbach/Günterod am Mittwoch beim TSSV Schönbach ein 2:2 erreicht. Zweifache Torschützin war erneut Goalgetterin Jennifer Henn. In der Gruppenliga steigt am Samstag das Derby zwischen Erdhausen und Gansbachtal an.

