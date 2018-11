Drei Klassensiege geholt

Leichtathletik Auftakt der 44. Limes-Winterlaufserie in Pohlheim

Dillenburg Zum Auftakt der 44. Limes-Winterlaufserie in Pohlheim hat sich Patrick Brandenburger (Team Laufstil Sinn) den Klassensieg in der M35 über zehn Kilometer geholt. Erfolgreich waren zudem in der M75 Helmut Schwarz (TV Herborn) und in der W60 Birgit Zöllner (LT Roßbachtal).

