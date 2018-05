Drei Sinner für Hessische qualifiziert

Kickboxen Bezirkstitel für Klimowitsch und Thorne

Dillenburg Drei Kampfsportler der Ho-Sin-Do-Abteilung des TV Jahn Sinn qualifizierten sich bei der Bezirksmeisterschaft Nord in Lollar für die Hessenmeisterschaft im Kickboxen, die am 13. Mai in Homberg (Efze) ausgetragen wird.

