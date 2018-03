VON MANUEL KAPP

Drei Teams feiern Meisterschaft

TENNIS TC Weilburg, TC Weilmünster und TC Beselich krönen starke Saison

Drei Tennis-Mannschaften aus dem Oberlahnbereich haben ihre starken Leistungen in der Saison mit der Meisterschaft gekrönt. So sicherten sich die Herren 30 des TC Weilburg in der Bezirksliga A, die Herren des TC Weilmünster in der Bezirksliga A und die Herren 60 des TC Beselich in der Verbandsliga den Titel. Das TAGEBLATT gibt eine Übersicht zu den Begegnungen der Vereine aus dem Oberlahnbereich.

