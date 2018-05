Von Manuel Kapp

Drei weitere Punkte für den Titel

Fußball-Kreisoberliga SG Merenberg kann Spitzenreiter SV Elz beim 2:6 nicht gefährden

Limburg-Weilburg Der SV Elz hat am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisoberliga einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Bei der SG Merenberg gewann das Team klar mit 6:2. Im Kampf gegen den Abstieg landete der FC Waldbrunn II einen wichtigen Sieg.

