Von David Liebscher

Duell der Gegensätze

Fussball Sieglose SG Aartal empfängt SV Volpertshausen

Wetzlar Am achten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West kommt es zum Duell der Gegensätze: Während sich die SG Aartal aus dem Tabellenkeller befreien will, peilt der SV Volpertshausen den Anschluss an die Spitze an.

