ESV will auf neuem Kunstrasen nach oben

FUSSBALL C-Ligist holt Spieler aus höheren Ligen

HERBORN Beim ESV Herborn entsteht etwas Neues. Mit Fertigstellung des Kunstrasenplatzes - in Kooperation mit dem SV Herborn - will der Fußball-C-Ligist eine neue Ära beginnen lassen. Das erste Ziel lautet: Aufstieg in die B-Liga.

