Von Jens Kauer

Eckelshausen scheitert tragisch

Fußball Kreispokal-Halbfinale: Kreisoberligist zwingt FV Breidenbach ins Elfmeterschießen

Eckelshausen Der SV Eckels-hausen hat im Biedenkopfer Fußball-Kreispokal den FV Breidenbach zum 2. Mal in Folge in die Verlängerung gezwungen. Wie im Endspiel 2017 so hieß es im Halbfinale am Dienstag nach 90 Minuten 3:3, nach 120 diesmal 4:4. Im Elferschießen war der Verbandsligist nervenstärker.

