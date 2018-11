Von Dieter Geßner

Eckelshausen vor Aufsteigerduell

Fußball Kreisoberliga: SV zu Gast in Wehrda / Gladenbach empfängt Cölbe / Hatzbach kommt nach Eisenhausen

Hinterland Heimauftritte in der Fußball-Kreisoberliga Nord absolvieren der SC Gladenbach gegen Cölbe und die SG Silberg/Eisenhausen gegen Hatzbach. Auswärts müssen der SV Eckelshausen (in Wehrda) und Türk Gücü Breidenbach (in Kirchhain) ran.

Copyright © mittelhessen.de 2018