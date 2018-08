Von Florian Deis

Ein „undankbarer Auftakt“

Handball HSG U 23 startet gegen Rodgau Nieder-Roden in die 3. Liga

WETZLAR Die Handballer der HSG Wetzlar U 23 starten in ihre Premieren-Saison in der 3. Liga Ost. Und das mit einer echten Herkulesaufgabe: An diesem Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle an der Wiesbadener Straße) ist der Aufsteiger beim Top-Team HSG Rodgau Nieder-Roden zu Gast.

