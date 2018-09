Ein ewig junges Duell

Fussball Büblinghausen empfängt Juno Burg / Aßlar gegen Werdorf

Wetzlar Spannung pur in der Fußball-Kreisoberliga West. Am neunten Spieltag kommt es an diesem Freitag (19.30 Uhr) zum Gipfeltreffen zwischen dem RSV Büblingshausen und Juno Burg, bevor am Sonntag (15 Uhr) das Aßlarer Derby ansteht.

