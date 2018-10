Von Manuel Kapp

Ein turbulenter Spieltag

Fußball-Kreisoberliga Toreflut im Westerwald, Schlusslicht überrascht, Serien halten

Limburg-Weilburg Klare Sache im Derby, 13 Tore in Winkels, Überraschung in Obertiefenbach, Oberlahns Erfolgsserie hält, Mengerskirchens Niederlagenserie setzt sich fort – der 15. Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga hatte viel zu bieten.

