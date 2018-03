Eisenbach verlängert mit Duo

(red). Der TuS Eisenbach wird auch zukünftig auf die Arbeit des Spielertrainerduos Heiko Selinger und Dennis Rohmann setzen. Uwe Erwe, Vorsitzender des Fußball-A-Ligisten, sagte zur Vertragsverlängerung: "Wir sind mit beiden sehr zufrieden und freuen uns, die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Heiko wird wie bisher als Trainer mit der ersten Mannschaft arbeiten, Dennis weiterhin mit der zweiten Mannschaft. Heiko hat es geschafft, unsere ,Erste' in der zweiten Saison nach dem Aufstieg im gesicherten Mittelfeld der A-Liga zu etablieren. Dennis belegt mit unserer ,Zweiten' in der C2-Liga ebenso einen guten Mittelfeldplatz. Das freut uns besonders, zumal wir auf Wunsch unserer Spieler das Abenteuer ,Reserven in Konkurrenz' eingegangen sind." Diesen Schritt beurteilt Uwe Erwe als positiv: "Wie befruchtend dieser Spielbetrieb sein kann, haben wir innerhalb kürzester Zeit erfahren, denn durch den Wettbewerbscharakter hat sich das Engagement der Spieler deutlich erhöht, mit dem Ergebnis, dass schon einige Akteure aus der Reserve in den Kader der ersten Mannschaft aufgerückt sind."

