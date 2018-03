Emely Nau macht den Deckel drauf

Handball 3. Liga Ost Frauen: SG Kleenheim setzt sich in Chemnitz mit 23:19 durch

Chemnitz Julian Reusch hatte seine Mannschaft gewarnt: Der knappe 20:18-Vorrundenerfolg für die SG Kleenheim in der 3. Handball-Liga Ost der Frauen gegen Aufsteiger HV Chemnitz ließ in Sachsen kein leichtes Spiel erwarten. Und so war es denn auch!

