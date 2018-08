Von Kim Görge und David Liebscher

Emre Cesmeli trifft mit letzter Aktion des Spiels

Fußball In der C-Liga Dillenburg trennen sich der SSV Wissenbach und der VfL Fellerdilln II mit einem 2:2

Dillenburg Der VfL Fellerdilln II hat in der Fußball C-Liga-Dillenburg in letzter Minute einen Punkt in Wissenbach gerettet. Der FSV Nanzenbach ist mit einem verspäteten 3:1-Derbysieg über Eibach in die Saison gestartet.

