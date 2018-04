Endbach setzt zum Überholmanöver an

Fußball B-Liga: SSV kickt Freitag und Sonntag

HINTERLAND Friedensdorf/Allendorf braucht am Sonntag (15 Uhr) in der Fußball-B-Liga Biedenkopf gegen Allna-/Ohetal dringend einen Heimsieg, sonst gerät nach der Tabellenspitze auch der Relegationsplatz in Gefahr. Holzhausen/ Steinperf und Endbach/Günterod haben ihre Fühler schon ausgestreckt.

