Endbach stürzt Kombach mit 3:1

Fußball B-Liga: SSV erobert die Spitze

HINTERLAND Der SSV Endbach/Günterod hat in der Fußball-B-Liga Biedenkopf am Sonntag den bisherigen Spitzenreiter FC Kombach mit 3:1 geschlagen und sich damit selber an die Tabellenspitze gesetzt.

