Von Sven Jessen

Endlich spielt der Gegner mit

Fußball Steinbach II richtet sich für die Gruppenliga taktisch anders aus

Haiger In der A-Liga und in der Kreisoberliga haben die Fußballer des TSV Steinbach II den Ball drei Spielzeiten lang gern überlassen bekommen. Viele Gegner standen lieber hinten drin und konterten. In der Gruppenliga dürfte der Aufsteiger die Bürde des Ballbesitzes endlich los sein.

