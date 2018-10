Von Kim Görge

Erdbach bringt Primus Fellerdilln zum Wanken

Fußball In der C-Liga tun sich allerdings auch die Verfolger Wissenbach und Hammerweiher schwer

Dillenburg Der VfL Fellerdilln II ist der ersten Niederlage in der Fußball C-Liga-Dillenburg knapp entkommen (2:2 in Erdbach). Der FSV Nanzenbach entschied das Verfolgerduell in Hammerweiher mit 4:3 für sich.

