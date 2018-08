Schießen

Erdbach unterliegt Welsch & Co.

Dillenburg In der Sportgewehr Hessenliga unterlagen die Erdbacher Kleinkaliberschützen trotz eines starken Auftritts bei Tabellenführer Steindorf, wo der Eibelshäuser Dennis Welsch antritt, mit 1:4 (2281:2286). Erdbachs Christian Lauer legte an Position eins 573 Ringe hin. Dieses gute Ergebnis reichte nicht zum Sieg gegen Lukas Fischer, der auf 576 Ringe kam. Auch Fabienne Plaum schoss gute 573 Ringe. Sie musste sich aber Dennis Welsch beugen, der auf 578 Ringe kam. Jan-Niklas Michel, der 572 Ringe erzielte, musste gegen den stärksten Steinbacher David Könders (580) den entscheidenden dritten Punkt abgeben. Merle Baucke, Erdbachs Nummer vier, holte mit 563 Ringen den Ehrenpunkt gegen Daniel Knoth (552). Der Mannschaftspunkt ging ebenfalls an Steinbach. Mit 2286 Ringen lag das Quartett fünf Zähler vor den Erdbachern.

Copyright © mittelhessen.de 2018