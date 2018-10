Frauenfußball

Erdhausen muss auswärts ran

Hinterland In der Frauenfußball-Gruppenliga spielt am Wochenende aus heimischer Sicht nur der SV Erdhausen (3./12 Punkte). Die Kickers reisen Samstag zum SSV Haigerseelbach (10./4) und wollen Platz drei verteidigen. Nach dem 6:1 gegen Schlusslicht Langenstein träumt der SVE natürlich auch beim Ligavorletzten von dem einen oder anderen Punktgewinn. Schließlich will Erdhausen seinen Platz in der Spitzengruppe des Klassements festigen. Gespielt wird am Samstag um 17 Uhr.

