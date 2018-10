Erdhausen verliert in Haigerseelbach

Frauenfußball Punktlose Kreisoberligisten

Hinterland In der Frauenfußball-Gruppenliga hat der SV Erdhausen am Samstag beim SSV Haigerseelbach eine 2:3-Niederlage einstecken müssen. Auch in der Kreisoberliga war den heimischen Mannschaften kein Erfolg vergönnt gewesen.

Copyright © mittelhessen.de 2018