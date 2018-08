Von Lena Brandenburger

Erfolgreich gegen sehr gut

Fußball In der A-Liga dürfte die Spitzengruppe neu sortiert werden

Dillenburg In der Fußball-A-Liga Dillenburg werden diejenigen, die super in die Saison gestartet sind, am kommenden Wochenende richtig gefordert. In der Spitzengruppe kommt es zu direkten Duellen.

Copyright © mittelhessen.de 2018