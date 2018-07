Eric Hardt greift in Holland nach einer Medaille

Kegeln Nachwuchstalent des KSV Wetzlar tritt bei der U 18-Weltmeisterschaft in mehreren Doppeldisziplinen an

Kerkrade-Eygelshoven Vom 21. bis 28. Juli finden auf den Bahnen der „Kegelhal SOCIO“ im niederländischen Eygelshoven die Weltmeisterschaften der U 18 und U 24 statt. Bereits zum vierten mal in Folge stehen auch Talente des KSV Wetzlar im deutschen Aufgebot. In den Ausscheidungslehrgängen überzeugte Hoffnungsträger Eric Hardt das Trainerteam. Er wird in mehreren Doppeldisziplinen zum Einsatz kommen, etwa im Tandem über „120 Wurf Abräumen“ mit Niklas Wörster (Siegen) und im Mixed über die gleiche Distanz mit der Deutschen Meisterin Celina Wagner (Sontra). Außerdem kommt der KSVler im Team-Doppel an der Seite der saarländischen Meisterin Helen Jahnke (Bexbach) zum Einsatz. Und Hardt hat durchaus Chancen auf Medaillen, denn die deutschen Teilnehmer zählen – neben Belgien, Brasilien und Luxemburg – in allen Disziplinen zu den Favoriten.

Copyright © mittelhessen.de 2018