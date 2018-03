Erst Biedenkopf, dann Holz

(edm). Gleich doppelt im Einsatz sind die Volleyballerinnen des TV Waldgirmes an diesem Wochenende. Zunächst geht es zur Auswärtspartie bei den Biedenkopf-Wetter-Volleys in der Regionalliga Südwest (Samstag, 19.30 Uhr). Hier trifft die Mannschaft von Trainer Georg Quillmann auf einen Gegner, den sie bereits vor ein paar Wochen im Hessenpokal knapp bezwungen hat. Am Sonntag steht das Halbfinale des Südwestpokals an. Um 14 Uhr trifft der TVW in der Sporthalle der Lahntalschule in Atzbach auf den Zweitligisten TV Holz. Im zweiten Semifinale stehen sich die TG Bad Soden und die TG Mainz-Gonsenheim gegenüber.

Copyright © mittelhessen.de 2014