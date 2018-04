Von Sven Jessen

Erst die Liga, dann der Pokal

Fußball Kreisoberligisten Burg und Eschenburg sind doppelt gefordert

Dillenburg In der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West steht zurzeit beinahe täglich ein Spiel an, und Burg und Eschenburg blicken auch schon den Pokal-Halbfinalspielen in der kommenden Woche entgegen.

Copyright © mittelhessen.de 2018