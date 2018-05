Von Katrin Weber und Rolf Schäfer

Erst einmal den Klassenerhalt sichern

Tennis Für manchen Verbandsligisten darf es mehr sein

Dillenburg Acht Verbandsligisten hat der Tenniskreis Dill in der Saison 2017 in der Verbandsliga gestellt, fünf sind es in der Spielzeit 2018, die an diesem Wochenende beginnt. Wir stellen Ihnen die Teams vor.

