Badmintonnacht

Erstauflage steigt in Driedorf

Driedorf „Blut geleckt“ haben die Driedorfer TuS-Aktiven bei einem Event in Rennerod und beschlossen, auch in Driedorf eine Badmintonnacht zu veranstalten. Am Samstag, 12. Mai, ist es soweit. Hobby-, Freizeit- und Amateurspieler haben die Gelegenheit, sich zum Doppel zu melden. Gespielt werden Damen-, Herrendoppel und Mixed nach dem Schweizer System. Das hat den Vorteil, dass alle Doppel die gleiche Anzahl von Spielen haben und niemand vorzeitig ausscheidet. Auch die Spielstärke der Teams passt sich mit zunehmender Spieldauer an. Gespielt wird am Samstag, 12. Mai, ab 16 Uhr in der Großsporthalle Driedorf auf neun Feldern zunächst in zwei Gruppen mit je fünf Spielen. In den anschließenden Platzierungsspielen gibt es noch einmal je drei Spiele, bis gegen Mitternacht die Sieger feststehen sollen.

