Erster KSG-Punktgewinn unter Dach und Fach

Sportkegeln Hessenligist verliert in Fulda 1:2

Dillenburg Die Sportkegler der KSG Dillenburg-Herborn sind in der Hessenliga angekommen und haben am zweiten Wettkampftag in Fulda bei der 1:2-Niederlage (4682:4738, 36:42) den ersten Punkt geholt.

