Golf

Es geht in kleinen Schritten voran

Dillenburg In der 5. Hessenliga Nord haben die Herren 30 des Golfclubs Dillenburg zwar eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. 90 bis 100 Schläge je Spieler reichten in Waldeck allerdings nur zum vierten Rang. Der Überflieger der Saison, der GC Friedberg II, mit 53 Schlägen über Par und die Gastgeber (59) spielten in ihrer eigenen Liga, während die Männer aus Bad Arolsen (100) für die Dillenburger (105) in Schlagdistanz waren. Mit drei Punkten und 33 Schlägen Rückstand auf den rettenden dritten Platz ist der Abstieg nur noch rechnerisch zu vermeiden. Aber ein Lichtblick stellt der Vergleich mit der vergangenen Saison dar. Hatte man dort nach dem vorletzten Spieltag bereits 387 Schläge über Par, so sind es in diesem Jahr nur noch 305. Setzt sich diese Tendenz fort, dann wird die im vergangenen Jahr neu formierte Mannschaft zukünftig auch wieder um den Aufstieg spielen können. Für Dillenburg spielten auf dem Par-73-Platz Christian Zeißig (90), Frank Gierlichs (91), Thomas Dreher (95), Dietmar Müller (96), Renee Schönau (98) und Andreas Gabel (100).

