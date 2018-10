Es geht um Punkte für Klassenerhalt

Fußball In A-Liga sind Kellerkinder unter sich / Verfolgerduell in Kreisoberliga

Limburg-Weilburg Drei Partien in zwei Ligen stehen an diesem Donnerstag auf dem Programm im Fußballkreis Limburg-Weilburg. Dabei geht es in der Kreisoberliga um den Anschluss an die Spitzengruppe, in der A-Liga hingegen um Punkte für den Klassenerhalt.

