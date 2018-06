Von René Weiss

Es geht ums nackte Überleben

Fußball Teams vor der neuen Saison: Wieder viel Bewegung beim FC Dorndorf / Teil 1

Limburg-Weilburg Das Tageblatt stellt in seiner Serie „Fußballteams vor der neuen Saison“ bis zum Rundenstart, der von Hessen- bis Gruppenliga am 28./29. Juli und in der Kreisoberliga eine Woche später erfolgt, die Mannschaften vor. Teil 1 beschäftigt sich mit dem FC Dorndorf.

Copyright © mittelhessen.de 2018