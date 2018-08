Es läuft bei vielen Teams noch nicht rund

Fußball In der B-Liga sind nur Kalteiche, Roth/Simmersbach, Burg II noch unbesiegt – und der TSSV Schönbach

Dillenburg Am Samstag eröffnen um 15 Uhr die Partien in Driedorf und Herborn die Fußball-B-Liga Dillenburg. Am Sonntag um 13 Uhr sind die Langenaubacher, Beilsteiner und Burger Reserven Gastgeber, und um 15 Uhr geht es in Manderbach und Schönbach weiter.

Copyright © mittelhessen.de 2018